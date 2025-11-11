Экономика
Двукратный рост ставок по семейной ипотеке подвергся критике в Госдуме

Депутат Миронов: Повышение ставки по семейной ипотеке помешает россиянам рожать
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Астафьев / РИА Новсости

Двукратное повышение ставки по семейной ипотеке для семей с одним ребенком помешает россиянам рожать. Введение дифференцированного процента по этой льготной программе раскритиковал руководитель фракции «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов, пишет «Газета.Ru».

Парламентарий заявил, между демографией и экономией бюджета Минфин выбрал второе, предложив лишь более выгодную ставку в 4 процента для многодетных семей. При этом Миронов считает, что даже такой процент по кредитам не соответствует демографическому вкладу россиян.

Депутат напомнил, что для семей с двумя детьми ставку хотят оставить на уровне 6 процентов, а с одним ребенком — увеличить вдвое, до 12 процентов. «Конечно, такой подход несет риски, что молодые семьи будут откладывать даже рождение первенцев! Хотя многодетная семья начинается именно с первого ребенка. И уже с первым ребенком надо иметь нормальные жилищные условия, чтобы решиться на второго и третьего. Но наши финансисты, как всегда, думают "задом наперед"», — прокомментировал Миронов.

Вместо экономии на семьях парламентарий призвал экономить на субсидиях банкам — для этого нужно снижать и ключевую ставку ЦБ, и ставки по семейной ипотеке. Миронов предложил другой подход для дифференциации ставок по льготным кредитам. Lля россиян с одним ребенком нужно оставить 6 процентов, для семей с двумя детьми — снизить показатель до 4 процентов, а с тремя — до 2 процентов.

«А если троих детей люди рожают до 35 лет, — это молодые многодетные семьи, — ставка должна быть ноль процентов! При таком подходе действительно будет очевидно стремление государства поощрить рождаемость. А не просто в очередной раз урезать семейную ипотеку», — заключил депутат.

