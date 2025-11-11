Появились кадры группового намаза в центре Москвы

Групповой намаз в центре Москвы сняли на фото. Сделанные очевидцем снимки опубликовало издание «Регнум» в Telegram.

Кадры сняты на территории парка «Зарядье» — в нескольких сотнях метров от кремлевского архитектурного комплекса. На нем группа мужчин стоит на коленях, еще один — перед ними в той же позе. На другом снимке они делают суджуд — земной поклон, обязательную часть молитвы. Ориентиры, в частности попавший в кадр жилой дом на Котельнической набережной, позволяют говорить, что молящиеся правильно определили киблу — направление для молитвы.

Издание отмечает, что после публикации снимков в соцсетях многие осудили мусульман за совершение молитвы в общественном месте.

Ранее в сеть попало видео, на котором мужчина делает намаз в пассажирском поезде. Ролик стал предметом критики. Так, блогер Юрий Подоляка, преимущественно освещающий ход военных конфликтов, заявил, что происходящее на видео не имеет ничего общего с верой. Он назвал действия мужчины «позерством со смыслом».