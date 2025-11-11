Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:45, 11 ноября 2025Россия

Появились кадры группового намаза в центре Москвы

Появились кадры группового намаза в центре Москвы
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Групповой намаз в центре Москвы сняли на фото. Сделанные очевидцем снимки опубликовало издание «Регнум» в Telegram.

Кадры сняты на территории парка «Зарядье» — в нескольких сотнях метров от кремлевского архитектурного комплекса. На нем группа мужчин стоит на коленях, еще один — перед ними в той же позе. На другом снимке они делают суджуд — земной поклон, обязательную часть молитвы. Ориентиры, в частности попавший в кадр жилой дом на Котельнической набережной, позволяют говорить, что молящиеся правильно определили киблу — направление для молитвы.

Издание отмечает, что после публикации снимков в соцсетях многие осудили мусульман за совершение молитвы в общественном месте.

Ранее в сеть попало видео, на котором мужчина делает намаз в пассажирском поезде. Ролик стал предметом критики. Так, блогер Юрий Подоляка, преимущественно освещающий ход военных конфликтов, заявил, что происходящее на видео не имеет ничего общего с верой. Он назвал действия мужчины «позерством со смыслом».

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уровень смертности почти 100 процентов». В ВСУ вспыхнула болезнь времен Первой мировой. Почему в ее распространении винят дроны?

    Противника Эрдогана захотели приговорить к 2352 годам тюрьмы

    Российские маркетплейсы взяли на себя дополнительные обязательства

    Лавров раскрыл детали ноты для США с требованиями по Украине

    Россиянам раскрыли стоимость отдыха на море на Новый год

    Лавров обратился с призывом к Евросоюзу

    Действия пьяного россиянина привели к реальному сроку лишения свободы

    Тарасова прокомментировала помолвку Медведевой

    Лавров уличил Украину в неготовности к вступлению в Евросоюз

    Лавров поймал США на лицемерии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости