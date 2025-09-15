Военблогер назвал «позерством со смыслом» попавший на видео намаз в электричке под Москвой

Военблогер Подоляка: Совершение намаза в электричке не имеет отношения к вере

Случай с совершением намаза в электричке под Москвой не имеет никакого отношения к вере. Об этом заявил военблогер Юрий Подоляка в Telegram.

Ранее по сети распространилось видео, на котором мужчина стоит на коленях и выполняет поклоны прямо в пассажирском электропоезде. Вместо специального ковра он использует предмет, напоминающий оторванное сиденье.

Подоляка назвал произошедшее «позерством со смыслом». «Это классическая схема навязывания большинству культурного кода меньшинства. Причем используется он не только ваххабитами», — пояснил он.

По словам военблогера, по этой же схеме Западу навязывали себя представители ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России), которые, придя к власти, заставили всех с собой считаться и навязали свой культурный код. Кроме того, считает Подоляка, «так же всегда работают нацисты всех мастей». В пример он привел различные публичные мероприятия, вроде факельных шествий, которые должны показывать, что «именно они "белая кость", а все остальные чернь».

Военблогер подчеркнул, что ваххабизм — такая же секта, пытающаяся навязать себя как можно большей части мира. «Что потом происходит, как это меньшинство побеждает, очень легко сейчас отследить на примере Сирии. То есть это позерство (а парень 100 процентов ваххабит), не относящееся к реальной вере. Но отнюдь не безобидное», — заключил он.

До этого в Москве сняли на видео огромную пробку из десятков автомобилей, образовавшуюся из-за массового пятничного намаза. По словам оператора, чтобы совершить молитву, мусульмане побросали свои машины прямо на дороге.