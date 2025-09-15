В Подмосковье мужчина совершил намаз в электричке во время движения и попал на видео

В Подмосковье мужчина совершил намаз в движущейся электричке и попал на видео. Снятые очевидцем кадры опубликовал Telegram-канал «Многонационал».

На видео мужчина стоит на коленях и выполняет поклоны. При этом вместо специального ковра он использует предмет, напоминающий оторванное сиденье. Рядом с ним видна обувь мужчины.

Автор канала обратил внимание на спецодежду мужчины. Он утверждает, что на видео запечатлен охранник, наблюдающий за сохранением порядка во время поездок.

Ранее в Москве сняли на видео огромную пробку, образовавшуюся из-за массового намаза. а записи мужчина показывает десятки брошенных водителями машин. В Совете по правам человека при президенте России это назвали провокацией.