08:52, 11 ноября 2025Экономика

Москвичам пообещали морось

Гидрометцентр: Во вторник в столице будет до плюс 7 градусов тепла
Мария Черкасова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Во вторник, 11 ноября, в столице будет до плюс 7 градусов тепла. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра России.

Ожидается облачная погода с моросью местами. Температура воздуха в Москве составит от 5 до 7 градусов тепла, по области — от плюс 2 до плюс 7 градусов. Ветер западный, с переходом на северный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что во вторник столичный регион окажется под влиянием северо-восточной периферии приближающегося с юго-запада циклона. Он сохранит погоду облачной, местами отметится слабыми осадками, преимущественно в виде мороси, и ограничит приток солнечного тепла. Температура в дневное время окажется на 2-3 выше нормы.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что москвичи смогут увидеть настоящий снег в конце второй декады ноября.

Россия
