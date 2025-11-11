На Украине из-за нехватки людей предложили начать воевать без пехоты

Волонтер ВСУ Берлинская: Нам нужно учиться воевать без пехоты, потому что ее нет

Украине нужно начать воевать без пехоты, потому что ее нет из-за нехватки людей. Об этом в Telegram заявила волонтер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Марина Берлинская.

«По сути нужно учиться воевать без пехоты, потому что пехоты почти нет. (...) Пехоту почти всю стерли. И пока она еще на остатках есть, она выигрывает всем нам время, чтобы отработать тактики и выставить на передовую роботизированные взводы», — заявила общественница.

Она добавила, что роботизированные взводы должны закрывать все военные потребности ВСУ от разведки до обороны и логистики.

В сентябре заместитель руководителя офиса президента Украины Павел Палиса опроверг возможное снижение мобилизационного возраста из-за нехватки личного состава. Он заявил, что украинская армия ведет набор добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет в рамках соответствующей программы.