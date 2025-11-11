Интернет и СМИ
На Западе порассуждали о дальнейших шагах России на Украине

Foreign Affairs: Россия планирует установить контроль над Украиной в три этапа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия планирует установить контроль над Украиной в три этапа. Об этом пишет журнал Foreign Affairs.

Из них только первый этап является военным. В ходе его реализации Москва рассчитывает занять достаточное количество украинской территории, чтобы Киев мог вести экономическую деятельность только с согласия России. При этом, считает автор материала, боевые действия распространятся на Харьковскую, Николаевскую и Одесскую области.

Второй этап будет заключаться в экономических рычагах. На третьем этапе Украина должна будет войти в сферу влияния Москвы.

Издание также считает, что если России удастся ускорить свои военные успехи, то она может взять курс на принуждение Украины к подчинению уже в следующем году.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в статье для издания Steigan заявил о том, что Запад уже потерпел поражение на Украине и добивается, чтобы Россия взяла под контроль стратегически важные украинские территории. Москва, по мнению Дизена, «находится на пороге победы», и для европейцев рациональной политикой было бы прекратить расширение НАТО на восток, чтобы оставить украинские территории. Но до сих пор ни один европейский лидер такого не предложил. Таким образом, по словам Дизена, без политического решения, которое восстановит нейтралитет Украины, Россия скорее всего аннексирует стратегические территории, которые они не могут принять и которые переходят под контроль НАТО, а затем передаст то, что осталось от Украины, недееспособному правительству.

