На Западе выразили уверенность в скорой победе России на Украине

Steigan: Россия возьмет стратегические территории Украины
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в статье для издания Steigan заявил о том, что Запал уже потерпел поражение на Украине и добивается, чтобы Россия взяла под контроль стратегически важные украинские территории.

Россия, по мнению Дизена, «находится на пороге победы», и для европейцев рациональной политикой было бы прекратить расширение НАТО на восток, чтобы оставить украинские территории. Но до сих пор ни один европейский лидер такого не предложил.

Таким образом, по словам Дизена, без политического решения, которое восстановит нейтралитет Украины, Россия скорее всего аннексирует стратегические территории, которые они не могут принять и которые переходят под контроль НАТО, а затем передаст то, что осталось от Украины, недееспособному правительству.

Ранее бывший глава Вооруженных сил Великобритании Николас Хоутон призвал увеличить оборонный бюджет из-за «российской угрозы». Политик выразил опасения, оценив ситуацию с финансированием оборонного сектора.

