22:57, 2 ноября 2025

В британском парламенте испугались войны с Россией

Хоутон призвал инвестировать в оборону Великобритании из-за страха перед РФ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: 韩岩 / Xinhua / Global Look Press

Бывший глава Вооруженных сил Великобритании Николас Хоутон призвал увеличить оборонный бюджет из-за «российской угрозы». Об этом пишет газета Express.

Во время дебатов в Палате лордов он отметил, что Россия будет располагать мобилизованными вооруженными силами, большим набором стратегических преимуществ, а также экономикой, адаптированной к вызовам.

«НАТО — и Великобритания в частности — по-прежнему уделяют приоритетное внимание социальным пособиям, а не национальной безопасности», — подчеркнул Хоутон.

Политик выразил опасения, оценив ситуацию с финансированием оборонного сектора, назвав ее «ужасной».

Помимо этого, лорд Хоутон уточнил, что без нужного финансирования ни одна из трех ключевых целей обороны страны — устойчивость к так называемым гибридным угрозам, финансирование Украины и интеграция сил — не будет достигнута.

Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рассказал, что Евросоюз (ЕС) и Великобритания потратили более 100 миллиардов евро на оружие для Украины.

