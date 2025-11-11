На Западе публично проболтались о планах по России

Немецкий политолог Бааб: На Западе никого не волнует судьба Украины

Никого из западных партнеров Киева не волнует судьба украинского народа, его готовы в полной мере использовать против России. Такое заявление сделал немецкий политолог Патрик Бааб, беседуя с подполковником армии США в отставке Дэниелом Дэвисом на его YouTube-канале.

«С моей точки зрения, украинский народ не имеет значения. Украинцев отдают на растерзание западным интересам», — разоткровенничался политический аналитик.

Он связал приверженность западных держав такой стратегии со стремлением местных элит держаться за власть. В этой связи политическое выживание европейских лидеров, как и политическое выживание президента Украины Владимира Зеленского, зависит от боевых действий, добавил Бааб.

«Это также борьба политических элит и в Украине, и в Европейском Союзе, и в Великобритании против собственного народа», — считает эксперт.

Ранее газета The New York Times сообщала, что ситуация с обыском у украинского бизнесмена Тимура Миндича в рамках коррупционного скандала оказалась сигналом для президента страны Владимира Зеленского, поскольку предприниматель является одним из его соратников. Некоторые называют Миндича «кошельком» главы Украины.