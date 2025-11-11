Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:11, 11 ноября 2025Мир

На Западе публично проболтались о планах по России

Немецкий политолог Бааб: На Западе никого не волнует судьба Украины
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Rekun / Global Look Press

Никого из западных партнеров Киева не волнует судьба украинского народа, его готовы в полной мере использовать против России. Такое заявление сделал немецкий политолог Патрик Бааб, беседуя с подполковником армии США в отставке Дэниелом Дэвисом на его YouTube-канале.

«С моей точки зрения, украинский народ не имеет значения. Украинцев отдают на растерзание западным интересам», — разоткровенничался политический аналитик.

Он связал приверженность западных держав такой стратегии со стремлением местных элит держаться за власть. В этой связи политическое выживание европейских лидеров, как и политическое выживание президента Украины Владимира Зеленского, зависит от боевых действий, добавил Бааб.

«Это также борьба политических элит и в Украине, и в Европейском Союзе, и в Великобритании против собственного народа», — считает эксперт.

Ранее газета The New York Times сообщала, что ситуация с обыском у украинского бизнесмена Тимура Миндича в рамках коррупционного скандала оказалась сигналом для президента страны Владимира Зеленского, поскольку предприниматель является одним из его соратников. Некоторые называют Миндича «кошельком» главы Украины.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Больше не тратим деньги на Украину». Трамп заявил о конце финансирования Киева

    Туристка побывала в российском городе и описал его фразой «немало маргинальных личностей»

    Сенат США принял решение на фоне приостановки правительства

    Золото подорожало на новостях из США

    Токаев сделал «исключительное» заявление о Путине

    Бывшего главу департамента культуры Москвы захотели лишить миллиарда рублей

    Трамп пожаловался на невозможность принять Си Цзиньпина в Белом доме

    Прохор Шаляпин назвал себя нищим и признался в классовой зависти к Собчак

    Российский «Ансат-М» представят на Dubai Airshow

    В России заявили об осознании Западом важного факта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости