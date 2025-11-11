Обыски у бизнесмена Миндича стали критическим сигналом для Зеленского

NYT: Обыски у соратника Зеленского оказались ответом президенту Украины

Ситуация с обыском у украинского бизнесмена Тимура Миндича в рамках скандального коррупционного дела является ответом для президента страны Владимира Зеленского, который летом предпринял попытку обезвредить деятельность ключевых надзорных структур — Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП). Об этом сообщает газета The New York Times.

Как уточняет автор материала, Зеленский пришел в большую политику с обещанием искоренить коррупцию, которая нависала над Украиной. Впрочем, обвинения в инсайдерских сделках и коррупции не утихали и во время его президентства, особенно в энергетическом секторе.

Антикоррупционные НАБУ и САП могли отступить под давлением главы государства, но, по всей видимости, только усиливают свое влияние над руководством страны. В рамках расследования в отношении государственного поставщика электроэнергии представители ведомства заявили, что 15 месяцев собирали 1000 часов аудиозаписей, чтобы задокументировать «деятельность высокопоставленной преступной организации».

Ранее сообщалось, что ситуация с расследованием против бизнесмена Тимура Миндича посеяло панику в окружении Владимира Зеленского. Предпринимателя называют одним из главных кошельков главы Украины, для которого теперь наступают «смутные времена», заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.