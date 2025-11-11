Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:38, 11 ноября 2025Бывший СССР

Обыски у бизнесмена Миндича стали критическим сигналом для Зеленского

NYT: Обыски у соратника Зеленского оказались ответом президенту Украины
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Ситуация с обыском у украинского бизнесмена Тимура Миндича в рамках скандального коррупционного дела является ответом для президента страны Владимира Зеленского, который летом предпринял попытку обезвредить деятельность ключевых надзорных структур — Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП). Об этом сообщает газета The New York Times.

Как уточняет автор материала, Зеленский пришел в большую политику с обещанием искоренить коррупцию, которая нависала над Украиной. Впрочем, обвинения в инсайдерских сделках и коррупции не утихали и во время его президентства, особенно в энергетическом секторе.

Антикоррупционные НАБУ и САП могли отступить под давлением главы государства, но, по всей видимости, только усиливают свое влияние над руководством страны. В рамках расследования в отношении государственного поставщика электроэнергии представители ведомства заявили, что 15 месяцев собирали 1000 часов аудиозаписей, чтобы задокументировать «деятельность высокопоставленной преступной организации».

Ранее сообщалось, что ситуация с расследованием против бизнесмена Тимура Миндича посеяло панику в окружении Владимира Зеленского. Предпринимателя называют одним из главных кошельков главы Украины, для которого теперь наступают «смутные времена», заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Добро пожаловать во вселенную Безумного Макса». Колонна российских штурмовиков вошла в Красноармейск

    Москвич повторил маршрут серой ветки метро на самокате и рассказал о впечатлениях

    Раскрыто кардинальное изменение в роли двух видов военной техники в зоне СВО

    Лесники поймали растерзавшего трех человек пожилого тигра-людоеда

    Доктор Мясников объяснил нежелание жить в США

    Более 700 человек экстренно эвакуировали из отеля в центре Москвы

    В Болгарии резко высказались о ЕС

    Обыски у бизнесмена Миндича стали критическим сигналом для Зеленского

    Лукашенко допустил конфискацию застрявших на границе литовских фур

    Российский тревел-блогер побывал в США и назвал доброту американцев фальшью и лицемерием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости