21:32, 10 ноября 2025

Расследование против Миндича вызвало панику в окружении Зеленского

Рогов: В окружении Зеленского началась паника из-за расследования против Миндича
Марина Совина

Фото: Stefano Costantino / Globallookpress.com

В окружении Владимира Зеленского произошел всплеск паники из-за расследования против бизнесмена Тимура Миндича. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что Миндич является одним из главных кошельков Зеленского, но есть и другие. «Теперь в окружении Зеленского всплеск паники и страха. Да и для самого Зеленского наступают смутные времена», — считает собеседник агентства.

Он добавил, что окружение Зеленского намерено провести информационную операцию, обвинив Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в работе на Россию. Подобные утверждения будут выглядеть смешно, поскольку ведомство является «американским инструментом борьбы с непомерными воровскими аппетитами» политика, заключил Рогов.

10 ноября НАБУ обвинило Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики, направленной на получение откатов от контрагентов агентства «Энергоатом» в размере от 10 до 15 процентов от стоимости.

По мнению российского политолога Георгия Бовта, расследование против Миндича может затрагивать Зеленского, так как бизнесмен считается его близким доверенным лицом.

