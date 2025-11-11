Экономика
12:01, 11 ноября 2025Экономика

На Землю обрушится очень сильная магнитная буря

ИКИ РАН: На Земле ожидается магнитная буря до уровня G4
Владимир Кузнецов
СюжетВспышки на солнце:

Фото: Artsiom P / Shutterstock / Fotodom

На Земле во вторник и среду, 11 и 12 ноября, ожидается магнитная буря, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Буря в определенный момент будет достигать уровня G4 (очень сильная магнитная буря). Она начнется, предположительно, в 18:00 11 ноября и продлится до 12:00 12 ноября.

Специалисты сообщили, что магнитная буря окажется последствием второй, произошедшей накануне, 10 ноября, вспышки на Солнце. Если выброс плазмы от этой вспышки успеет «догнать» выброшенное на сутки ранее облако плазмы, к планете в ночь на 12 ноября придет единое облако с особенно высокой плотностью и сильно увеличенным магнитным полем.

Воздействие от первого выброса плазмы вызовет бури уровня G1-G2 (слабая и средняя буря) и интенсивные полярные сияния в восточном полушарии Земли. Второе облако ударит по планете ночью или рано утром 12 ноября, сформировав пик магнитных бурь в диапазоне G3-G4 (сильная и очень сильная буря).

Ранее партия «Коммунисты России» предложила россиянам с проблемами с сердечно-сосудистой системой не работать во время магнитных бурь.

