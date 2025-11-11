Мир
Подписанный при участии Трампа мир между двумя странами пошатнулся

Таиланд приостановил действие подписанного при участии Трампа мира с Камбоджей
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Таиланд приостановил действие подписанного при участии президента США Дональда Трампа мира с Камбоджей, после того как в понедельник в результате взрыва мины на границе пострадали несколько тайских солдат. Об этом сообщает CNN.

Верховный главнокомандующий вооруженными силами Таиланда генерал Укриш Бунтанондха отметил, что приостанавливает действие всех соглашений до тех пор, пока Камбоджа не продемонстрирует ясно и искренне, что она перестанет быть «враждебной».

«То, что мы реализовывали все это время, на данном этапе должно быть приостановлено до тех пор, пока не прояснится ситуация», — объявил премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул.

Таиланд обвинил Камбоджу в установке новых мин после демонтажа забора из колючей проволоки.

26 октября Трамп принял участие в подписании декларации об урегулировании конфликта между Таиландом и Камбоджей. Лидеры стран подписали документ на полях саммита АСЕАН, который проходил в Куала-Лумпуре. Согласно декларации, страны договорились об урегулировании конфликта, начавшегося в мае 2025 года.

