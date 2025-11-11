Силовые структуры
«Политеховскому маньяку» захотели изменить наказание

На Алтае родственник жертвы маньяка Манишина потребовал ужесточить наказание
Варвара Митина (редактор)

Кадр: Неразгаданные Тайны и Истории / YouTube

Родственник одной из пострадавших от Виталия Манишина, известного как «политеховский маньяк», решил обжаловать его приговор. Об этом пишет ТАСС.

Мужчина просит ужесточить наказание. Защита также подала апелляционную жалобу. Адвокаты осужденного утверждают, что он невиновен. Дата рассмотрений жалоб еще не назначена.

1 октября Калманский районный суд Алтайского края приговорил маньяка к максимальному сроку заключения — 25 годам лишения свободы, первые семь лет из которых он должен отбывать в тюрьме. По версии следствия, на счету у мужчины 11 расправ и изнасилований, а первое преступление он совершил в 1989 году.

21 октября стало известно, что Манишин попросился на свободу.

    Все новости