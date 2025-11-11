Популярный модный бренд выпустил носки для iPhone за 18 тысяч рублей

Популярный модный бренд Issey Miyake в сотрудничестве с Apple выпустила необычные чехлы для iPhone. Соответствующее сообщение появилось на сайте разработчика смартфона.

Речь идет о чехле-носке iPhone Pocket, в создании которого применялась техника 3D-вязания. Аксессуар можно привязать к сумке как брелок или носить его как отдельную сумку для гаджета. «iPhone Pocket воплощает концепцию "радости ношения iPhone по-своему"», — объяснил дизайнер Есиюки Миямаэ.

Отмечается, что чехлы будут представлены в двух вариантах. Модель с короткой лямкой выпустят в лимонных, мандариновых, фиолетовых, розовых, павлиньих, сапфировых, коричных и черных цветах. Ее можно приобрести за 150 долларов (около 12 тысяч рублей). Модель с длинной лямкой будет доступна к покупке в сапфировых, коричневых и черных цветах за 230 долларов (около 18 тысяч рублей).

Чехол-носок iPhone Pocket появится в продаже ограниченным тиражом. Первыми новинку смогут купить жители Франции, Китая, Италии, Японии, Сингапура, Южной Кореи, Великобритании и США.

