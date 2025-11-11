Мир
Противника Эрдогана захотели приговорить к 2352 годам тюрьмы

CNN: Главного оппонента Эрдогана потребовали приговорить к 2352 годам тюрьмы
Глеб Бажуткин (редактор отдела «Мир»)
Экрем Имамогл

Экрем Имамогл. Фото: Murad Sezer / Reuters

Турецкая прокуратура потребовала приговорить главного политического оппонента Реджепа Тайипа Эрдогана мэра Стамбула Экрема Имамоглу к 2352 годам тюрьмы по делу о коррупции. Об этом сообщает турецкая редакция CNN.

«Имамоглу грозит тюремное заключение сроком от 828 лет и 2 месяцев до 2352 лет за 142 предполагаемых правонарушения», — передает телеканал.

В июле Имамоглу приговорили к 1 году и 8 месяцам тюрьмы за оскорбление госслужащего. В отношении политика завели дело из-за высказываний в адрес главного прокурора Стамбула Акина Гюрлека, добросовестность которого он, как утверждается, поставил под сомнение.

