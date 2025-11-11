Забота о себе
17:27, 11 ноября 2025Забота о себе

Россиянам назвали идеальный возраст для первой колоноскопии

Онколог Ивашков: Первую колоноскопию необходимо сделать в 45 лет
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kzenon / Shutterstock / Fotodom

Чтобы выявить рак кишечника на ранней стадии, необходимо регулярно проходить колоноскопию, заявил онколог Владимир Ивашков. Идеальный возраст для первой такой процедуры он назвал россиянам на своем YouTube-канале.

По словам Ивашкова, первую колоноскопию необходимо сделать в 45-50 лет. При этом если у человека имеется синдром Линча, генетическая мутация, повышающая риск развития этого типа рака, то ему нужно обратиться в больницу для проведения исследования уже в 25 лет, пояснил врач.

Он добавил, что колоноскопию достаточно делать один раз в год. При этом специалист подчеркнул, что процедура является довольно неприятной. Ивашков добавил, что для диагностики рака кишечника может также использоваться анализ кала на скрытую кровь.

Ранее онколог Андрей Нефедов рассказал о факторах риска рака легких. Он заявил, что данное заболевание часто встречается у женщин, которые курят.

