Забота о себе
15:26, 28 октября 2025Забота о себе

Россиянам раскрыли три главных фактора риска рака легкого

Онколог Нефедов: Курение у женщин повышает риск рака легких в 1,2-1,7 раза
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Komsan Loonprom / Shutterstock / Fotodom

Риск рака легких у некоторых людей в несколько раз выше обычных показателей. Об этом россиян предупредил торакальный хирург и врач-онколог высшей категории Андрей Нефедов в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам врача, есть три главных фактора развития рака легких. Первым он назвал курение, особенно у женщин, так как у них сильнее повреждаются ДНК и структура клеток. Таким образом, риск рака легких у курильщиц в 1,2-1,7 раза выше, чем у мужчин.

Онколог также указал, что хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) повышает риск рака в четыре раза, а интерстициальные заболевания легких (ИЗЛ) — в 3,5-7,5 раза. Кроме того, Нефедов добавил, что перенесенный туберкулез повышает вероятность развития рака легких более чем в два раза.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов предупредил о связи между употреблением алкоголя и онкологическими заболеваниями. По словам врача, на фоне употребления алкоголя повреждаются ДНК и со временем создаются благоприятные условия для появления мутаций.

