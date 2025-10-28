Забота о себе
Россиянам рассказали о связи между употреблением алкоголя и онкологией

Врач Кутушов: Даже малые дозы алкоголя могут привести к развитию рака
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: KieferPix / Shutterstock / Fotodom

Алкоголь сам по себе действует как токсическое вещество для клеток организма, вызывая повреждение ДНК и нарушая естественные процессы их восстановления, а при чрезмерном употреблении спиртного эти повреждения накапливаются и со временем могут привести к возникновению онкологии. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал врач-токсиколог, Михаил Кутушов.

Врач объяснил, что повреждения ДНК на фоне приема алкоголя со временем создают все условия для возникновения мутаций, которые со временем могут превратиться в рак. По его словам, особенно чувствительными к этому воздействию оказываются органы пищеварительной системы: ротовая полость, глотка, пищевод и печень, где этанол метаболизируется и где накапливаются продукты его распада. Однако страдают и другие органы, добавил врач.

Исследования показывают повышенный риск рака молочной железы, поджелудочной железы и даже толстой кишки у людей с привычкой к регулярному употреблению спиртного.

Михаил Кутушов Врач-токсиколог

«Даже умеренные дозы алкоголя могут слегка увеличивать риск, однако систематическое злоупотребление создает гораздо более серьезную угрозу. Сочетание алкоголя с курением или неправильным питанием усиливает канцерогенный эффект, создавая кумулятивное воздействие на организм. Тут важно отметить, что влияние спиртного проявляется постепенно: клетки долгое время могут компенсировать повреждения, и только спустя годы появляются клинические проявления злокачественных процессов», — поделился Кутушов.

Токсиколог предупредил, что регулярное и чрезмерное употребление алкоголя напрямую повышает вероятность развития рака. Понимание этой связи важно для профилактики: ограничение спиртного, а в идеале — полное воздержание, снижает нагрузку на организм и уменьшает вероятность появления опасных заболеваний, о которых часто вспоминают лишь тогда, когда лечение становится сложным и долгим, заключил Кутушов.

Ранее токсиколог Михаил Кутушов предупредил, что колбасы, сосиски, бекон, ветчина и другие продукты, прошедшие промышленную обработку с добавлением соли, нитритов и консервантов, увеличивают риск онкологических заболеваний. По его словам, сильнее всего эти продукты влияют на вероятность заболеть раком кишечника.

