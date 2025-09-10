Забота о себе
05:30, 10 сентября 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили об опасных видах мяса

Токсиколог Кутушов: Переработанное мясо увеличивает риск рака
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Переработанное мясо, такое как колбасы, сосиски, бекон, ветчина и другие продукты, прошедшие промышленную обработку с добавлением соли, нитритов и консервантов, могут быть опасны для здоровья, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» токсиколог Михаил Кутушов.

«Регулярное их употребление повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, увеличивает риск онкологических заболеваний, особенно рака кишечника, а также способствует развитию ожирения и диабета второго типа», — предупредил врач.

Красное мясо, по его словам, при чрезмерном потреблении связано с повышением уровня холестерина и атеросклеротическими изменениями сосудов. Могут, как добавил врач, усиливаться и воспалительные процессы в организме, что в долгосрочной перспективе негативно сказывается на общем состоянии здоровья.

«Чрезмерное увлечение мясной пищей чревато и другими последствиями. Нагрузку испытывает печень, которая вынуждена перерабатывать большое количество животных жиров, страдают почки, вымывающие продукты белкового обмена, и кишечник, которому становится сложно справляться с объемами тяжелой пищи», — объяснил Кутушов.

Он отметил, что полностью отказываться от мясной пищи не стоит, но лучше сделать выбор в пользу видов, считающихся более полезными и легкоусвояемыми, таких как курица и индейка.

«Особенно ценится мясо без кожи, приготовленное без лишнего масла и жарки, — уточнил врач. — Еще одним достойным выбором является мясо кролика: оно гипоаллергенно, практически не содержит лишнего жира, но при этом обладает высокой питательной ценностью. Его часто рекомендуют детям и людям с заболеваниями пищеварительной системы».

Ранее акушер-гинеколог Мария Бахметьева подсказала, как избавиться от сильной тяги к сладкому в ПМС. По ее мнению, тянуть к десертам будет меньше, если не пропускать приемы пищи в течение дня.

