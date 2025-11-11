Экономика
18:53, 11 ноября 2025

Россиянам назвали ответственных за чистоту в подъезде

Эксперт по ЖКХ Бондарь: За уборку в подъезде отвечает управляющая компания
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

За чистоту в подъездах многоквартирных домов отвечает управляющая компания или ТСЖ. Обязанных поддерживать порядок в этих помещениях назвал россиянам эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет RT.

Специалист пояснил, что эта работа входит в состав платы за содержание общего имущества и не является дополнительной услугой. Сумма зависит обычно от площади квартиры.

«Единого для всех стандарта нет, но существуют минимальные требования. Например, влажное подметание лестниц и площадок на первых двух этажах, скорее всего, будут делать ежедневно. А вот этажи выше убирают реже: возможно, раз или два в неделю в зависимости от наличия в доме лифта или мусоропровода», — пояснил Бондарь. Эксперт добавил, что полностью мыть лестничные пролеты и площадки должны не реже раза в месяц.

«В случае если качество уборки вас не устраивает или график не соблюдается, вы имеете право обратиться с жалобой и даже потребовать перерасчет», — подчеркнул специалист.

Ранее россиян предупредили о штрафах за хранение детских колясок, санок или велосипедов в подъезде. Юристы указали, что оставлять в подъезде вещи запрещено по противопожарным правилам. В случае выявления такого правонарушения физических лиц могут наказать штрафом до 15 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит ответственность в сумме до 400 тысяч.

