Россияне начали копить на путешествия заранее

45 процентов россиян начинают откладывать деньги за полгода до путешествия
Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Чтобы накопить на путешествие, россияне начинают откладывать деньги за полгода до поездки — такой ответ дали 45 процентов респондентов. Об этом говорится в исследовании сервиса «Туту», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

32 процента опрошенных планируют поездки и траты заранее. При этом 44 процента формируют сбережения без конкретной цели, но тратят их в том числе и на отпуск. 8 процентов предпочитают не копить и едут спонтанно. Еще 23 процента респондентов откладывают деньги на путешествие за 3-6 месяцев, а 15 процентов — за год.

«Почти четверть (24 процента) россиян делают сбережения на поездки в страны Ближнего Востока — в Турцию, например, или Израиль. Каждый пятый (21 процент) откладывает на отдых в странах Персидского залива (ОАЭ, Катар и другие). Еще 13 процентов опрошенных копят на Юго-Восточную Азию, 12 процентов — на Европу, 10 процентов — на Африку», — указано в исследовании.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о снижении цен на авиабилеты. Специалисты рассказали, что в начале декабря перелеты по России стали значительно дешевле в сравнении с ноябрем. Аналитики назвали это затишьем перед бурей, подразумевая предстоящий скачок цен в праздники.

