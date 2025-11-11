Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:23, 11 ноября 2025Россия

Россиянка обвинила медсестру поликлиники в угрозах из-за лечения в частной организации

Жительница Уфы заявила об угрозах из поликлиники из-за платного лечения
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Жительница Уфы заявила об угрозах со стороны медсестры государственной поликлиники из-за прохождения ее сыном платного лечения в частной организации. Об этом пишет UFA1.RU.

По данным издания, россиянка прикреплена с ребенком к городской поликлинике по месту жительства, но посещает ее только для того, чтобы сделать прививки, а регулярные осмотры и лечение предпочитает проходить у платного врача. Со слов женщины, именно это стало причиной конфликта.

Россиянка обнародовала переписку с сотрудником госполиклиники, в которой от нее потребовали немедленно явиться на прием, в противном случае ей угрожали привлечением внимания органов опеки.

«Или вы приходите так, как должны, или пишите заявление! Или я напишу органам опеки! Срок — до вторника!» — приводится сообщение медработника.

В министерстве здравоохранения по российскому региону отреагировали на ситуацию, сообщив о проведенной служебной проверке, по результатам которой с участковой медсестрой провели беседу по поводу этики общения с пациентами и вынесли ей дисциплинарное взыскание.

Ранее сообщалось, что губернатор Камчатки Владимир Солодов попробовал записаться на прием к участковому врачу и не смог.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Азербайджан обратился к «братской стране» по поводу крушения самолета

    Россиянам назвали главного врага суставов

    Стало известно о новых успехах ВС России в Купянске

    В московской школе подростки отравились пивом с транквилизатором во время учебы

    Врач перечислила восстанавливающие печень продукты

    Минфин России подсчитал ненефтегазовые доходы бюджета

    Двукратный рост ставок по семейной ипотеке подвергся критике в Госдуме

    Появились подробности об ударе ВСУ по предприятию в полутора тысячах километрах от границы

    Экс-борцу с коррупцией российского региона вынесли приговор за взятку на сотни миллионов

    Фитнес-тренер раскрыла россиянкам простые способы сжечь жир на бедрах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости