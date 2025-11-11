Россиянка обвинила медсестру поликлиники в угрозах из-за лечения в частной организации

Жительница Уфы заявила об угрозах из поликлиники из-за платного лечения

Жительница Уфы заявила об угрозах со стороны медсестры государственной поликлиники из-за прохождения ее сыном платного лечения в частной организации. Об этом пишет UFA1.RU.

По данным издания, россиянка прикреплена с ребенком к городской поликлинике по месту жительства, но посещает ее только для того, чтобы сделать прививки, а регулярные осмотры и лечение предпочитает проходить у платного врача. Со слов женщины, именно это стало причиной конфликта.

Россиянка обнародовала переписку с сотрудником госполиклиники, в которой от нее потребовали немедленно явиться на прием, в противном случае ей угрожали привлечением внимания органов опеки.

«Или вы приходите так, как должны, или пишите заявление! Или я напишу органам опеки! Срок — до вторника!» — приводится сообщение медработника.

В министерстве здравоохранения по российскому региону отреагировали на ситуацию, сообщив о проведенной служебной проверке, по результатам которой с участковой медсестрой провели беседу по поводу этики общения с пациентами и вынесли ей дисциплинарное взыскание.

