Глава российского региона попробовал записаться на прием к участковому врачу и не смог

Губернатор Камчатки Владимир Солодов рассказал о безуспешных попытках записаться на прием к участковому врачу. Его слова приводит Telegram-канал «Медицинская Россия».

На ситуацию с приемом глава региона обратил внимание на оперативном совещании. Он указал, что при попытке записаться к терапевту ему предложили прийти на прием через две недели. Солодов указал главе регионального Минздрава Олегу Мельникову на недопустимость подобного положения дел.

«Я жду предложений по тому, как это безобразие в короткие сроки прекратить», — сказал глава Камчатки. Он напомнил, что ранее Мельников объяснил невозможность записаться на прием к врачу в период отпусков. «Сейчас середина октября. Нам нужно менять эту ситуацию», — подчеркнул Солодов.

