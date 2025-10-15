Россия
11:48, 15 октября 2025Россия

Глава российского региона попробовал записаться на прием к участковому врачу и не смог

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Губернатор Камчатки Владимир Солодов рассказал о безуспешных попытках записаться на прием к участковому врачу. Его слова приводит Telegram-канал «Медицинская Россия».

На ситуацию с приемом глава региона обратил внимание на оперативном совещании. Он указал, что при попытке записаться к терапевту ему предложили прийти на прием через две недели. Солодов указал главе регионального Минздрава Олегу Мельникову на недопустимость подобного положения дел.

«Я жду предложений по тому, как это безобразие в короткие сроки прекратить», — сказал глава Камчатки. Он напомнил, что ранее Мельников объяснил невозможность записаться на прием к врачу в период отпусков. «Сейчас середина октября. Нам нужно менять эту ситуацию», — подчеркнул Солодов.

Ранее о новом порядке записи на прием к врачу рассказали жителям Москвы. В одной из столичных поликлиник рассказали, как записать на прием родственника или другого близкого человека. Такая мера позволит еще больше защитить пациентов, а также не допустит возможность записи без ведома пациента, отметили в учреждении.

    Все новости