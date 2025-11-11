Путешествия
00:33, 11 ноября 2025
Путешествия

Российский аэропорт приостановил полеты ради безопасности

В аэропорту Волгограда в целях безопасности введены ограничения на полеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Eva Darron / Unsplash

Аэропорт Волгограда временно ограничил полеты в целях безопасности. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты. Временные ограничения на полеты также были введены в аэропорту Калуги.

Ранее Минобороны России сообщило о попытке атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регионы страны. Украинские беспилотники сбили над Крымом, а также над Брянской и Курской областями. Всего, по данным оборонного ведомства, было перехвачено семь дронов.

