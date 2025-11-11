Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:17, 11 ноября 2025Силовые структуры

Российский полицейский с ножом напал на бывшую жену

В Москве полицейский при ребенке напал с ножом на экс-жену
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве полицейский напал при ребенке с ножом на экс-жену. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, в 2024 году пара развелась и у них остались двое детей, которые проживают с матерью. 37-летний мужчина является сотрудником полиции, после развода несколько раз посещал психотерапевта, но расставание переживал тяжело. Недавно он приехал на работу к своей бывшей жене и увидел нового мужчину, с которым она встречается.

После этого он дождался около подъезда жену, которая вела ребенка из садика, и нанес ей удар ножом в шею. Пострадавшая смогла дойти до магазина, где посетители вызвали медиков.

Злоумышленник взял сына и поехал на выезд из города, но позже вернул его. Мужчина задержан.

Ранее сообщалось, что кинувший об пол внука россиянин заслушал приговор.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уровень смертности почти 100 процентов». В ВСУ вспыхнула болезнь времен Первой мировой. Почему в ее распространении винят дроны?

    Стало известно о подготовке нападения на Шольца и Меркель

    В ВСУ признали отступление в Запорожской области

    Российский полицейский с ножом напал на бывшую жену

    Эмили Ратаковски сняли целующейся с бывшим возлюбленным известной певицы

    В Госдуме призвали убрать Диброва с ТВ после скандального видео с расстегнутой ширинкой

    На Западе рассказали об экспортном успехе Ми-38Т

    Музыкант уличной группы «Стоптайм» получил еще одно наказание

    Лавров связал вступление Прибалтики в ЕС с ростом русофобии

    Жители Подмосковья пожаловались на повреждения квартир при обрушении спорткомплекса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости