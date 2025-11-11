Российский полицейский с ножом напал на бывшую жену

В Москве полицейский при ребенке напал с ножом на экс-жену

В Москве полицейский напал при ребенке с ножом на экс-жену. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, в 2024 году пара развелась и у них остались двое детей, которые проживают с матерью. 37-летний мужчина является сотрудником полиции, после развода несколько раз посещал психотерапевта, но расставание переживал тяжело. Недавно он приехал на работу к своей бывшей жене и увидел нового мужчину, с которым она встречается.

После этого он дождался около подъезда жену, которая вела ребенка из садика, и нанес ей удар ножом в шею. Пострадавшая смогла дойти до магазина, где посетители вызвали медиков.

Злоумышленник взял сына и поехал на выезд из города, но позже вернул его. Мужчина задержан.

Ранее сообщалось, что кинувший об пол внука россиянин заслушал приговор.