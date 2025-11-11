Экономика
США потребовали от союзника по НАТО не покупать российские энергоносители

Bloomberg: США призвали Турцию перестать покупать энергоносители у России
Кирилл Луцюк

Фото: Yoruk Isik / Reuters

США усилили давление на своих союзников по НАТО, настаивая, чтобы они перестали покупать российские энергоносители. Об этом сообщило Bloomberg.

По данным агентства, соответствующее требование получил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и государственным секретарем США Марком Рубио.

В связи с этим отмечается, что Турция является третьим по величине покупателем российской нефти после Китая и Индии. Ее нефтеперерабатывающие заводы недавно начали снижать этот импорт после того, как США ввели санкции против двух крупнейших российских производителей. Однако Анкара не планирует полностью отказываться от данных поставок. Кроме того, для Турции Россия является крупнейшим поставщиком природного газа. В настоящее время идут переговоры о долгосрочных контрактах.

Аналитики Bloomberg полагают, что давление США «может стать потенциальной головной болью» для Турции.

По словам вице-президента Центра исследований внешней политики Турции Мустафы Метина Кашлылара, Турция в ближайшее время не сможет отказаться от закупок газа из России.

