Стало известно о подготовке Британии к боевым действиям у берегов России

MWM: Великобритания готовится к рейдам и захватам нефтяных вышек у берегов РФ

Спецназ Королевской морской пехоты Великобритании готовится к осуществлению прибрежных рейдов и захвату нефтяных вышек у берегов России. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

«Учения проходили в период роста напряженности между Россией и Западным блоком, при этом в случае дальнейшей эскалации военных действий ожидаются нападения на российское судоходство и его нефтяную инфраструктуру», — говорится в материале.

Вооруженные силы (ВС) Великобритании задействовали силы специального назначения Королевской морской пехоты из 42-го и 47-го подразделений коммандос в составе оперативной группы для тайной высадки на корабли и захвата вышек.

По данным издания, учения велись в восточной части Балтийского моря, недалеко от украинского театра боевых действий.

Ранее бывший начальник штаба обороны Великобритании Николас Хьютон признал, что НАТО ведет прокси-войну на Украине. Он добавил, что в настоящее время конфликт вредит Киеву больше, чем Москве.