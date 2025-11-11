Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:23, 11 ноября 2025Мир

Стало известно о подготовке Британии к боевым действиям у берегов России

MWM: Великобритания готовится к рейдам и захватам нефтяных вышек у берегов РФ
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Спецназ Королевской морской пехоты Великобритании готовится к осуществлению прибрежных рейдов и захвату нефтяных вышек у берегов России. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

«Учения проходили в период роста напряженности между Россией и Западным блоком, при этом в случае дальнейшей эскалации военных действий ожидаются нападения на российское судоходство и его нефтяную инфраструктуру», — говорится в материале.

Вооруженные силы (ВС) Великобритании задействовали силы специального назначения Королевской морской пехоты из 42-го и 47-го подразделений коммандос в составе оперативной группы для тайной высадки на корабли и захвата вышек.

По данным издания, учения велись в восточной части Балтийского моря, недалеко от украинского театра боевых действий.

Ранее бывший начальник штаба обороны Великобритании Николас Хьютон признал, что НАТО ведет прокси-войну на Украине. Он добавил, что в настоящее время конфликт вредит Киеву больше, чем Москве.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина пыталась угнать российский истребитель МиГ-31. Самолет с «Кинжалом» хотели направить к военной базе НАТО

    Раскрыто настоящее влияние пропуска завтрака на здоровье

    Знакомый Усольцева оценил версию о побеге бесследно пропавшей в тайге семьи в Таиланд

    Новую войну на Ближнем Востоке предрекли

    Создатели российского самолета резко ухудшили его характеристики

    Перевод денег на Украину закончился для россиянина делом о госизмене

    В Раде признали потерю Красноармейска

    Раскрыта роль Bellingcat в попытке угона российского истребителя

    Российский вуз выдавал мигрантам поддельные документы о знании русского языка

    Украинские военные сбежали перед боем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости