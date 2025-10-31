Мир
20:30, 31 октября 2025

В Британии признались в прокси-войне с Россией

Экс-начальник штаба обороны Британии Хьютон признал прокси-войну НАТО на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Department of Defense / Wikimedia

Бывший начальник штаба обороны Великобритании Николас Хьютон признал, что НАТО ведет прокси-войну на Украине. Его слова передает РИА Новости.

«Итак, мы продолжаем признавать, что Украина ведет прокси-войну от имени НАТО, но мы отказываем ей в предоставлении средств для обеспечения победы», — заявил Хьютон.

Экс-глава штаба заявил, что страны Запада ограничивают возможности Украины по ударам вглубь России дальнобойным оружием. Он добавил, что в настоящее время конфликт вредит Киеву больше, чем Москве.

Ранее Пентагон одобрил поставку американских дальнобойных ракет Tomahawk Украине.

