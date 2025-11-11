Суд взыскал с устроивших теракт в российском метро 67 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге Ленинский районный суд взыскал с обвиняемых в теракте на станции метро «Технологический институт» в 2017 году 67 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Суд удовлетворил иск, который подал к террористам метрополитен. Он был зарегистрирован судом 23 мая. «Совершенным преступлением истцу причинен материальный ущерб, который состоит из выплат потерпевшим, затрат на ликвидацию взорвавшегося вагона и стоимости самого вагона», — указано в документе.

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. В 14:33 между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» террорист-смертник, находившийся в поезде, привел в действие одно из трех собранных им самодельных взрывных устройств. Жертвами теракта стали 16 человек (в том числе сам террорист), 67 пострадали.

По уголовному делу были привлечены 11 человек.