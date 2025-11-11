Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:06, 11 ноября 2025Силовые структуры

Суд взыскал с устроивших теракт в российском метро 67 миллионов рублей

В Петербурге с обвиняемых в теракте в метро взыскали ₽67 млн
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Нина Алексеева / РИА Новости

В Санкт-Петербурге Ленинский районный суд взыскал с обвиняемых в теракте на станции метро «Технологический институт» в 2017 году 67 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Суд удовлетворил иск, который подал к террористам метрополитен. Он был зарегистрирован судом 23 мая. «Совершенным преступлением истцу причинен материальный ущерб, который состоит из выплат потерпевшим, затрат на ликвидацию взорвавшегося вагона и стоимости самого вагона», — указано в документе.

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. В 14:33 между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» террорист-смертник, находившийся в поезде, привел в действие одно из трех собранных им самодельных взрывных устройств. Жертвами теракта стали 16 человек (в том числе сам террорист), 67 пострадали.

По уголовному делу были привлечены 11 человек.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уровень смертности почти 100 процентов». В ВСУ вспыхнула болезнь времен Первой мировой. Почему в ее распространении винят дроны?

    Музыкант уличной группы «Стоптайм» получил еще одно наказание

    Лавров связал вступление Прибалтики в ЕС с ростом русофобии

    Жители Подмосковья пожаловались на повреждения квартир при обрушении спорткомплекса

    Противника Эрдогана захотели приговорить к 2352 годам тюрьмы

    Российские маркетплейсы взяли на себя дополнительные обязательства

    Лавров раскрыл детали ноты для США с требованиями по Украине

    Россиянам раскрыли стоимость отдыха на море на Новый год

    Лавров обратился с призывом к Евросоюзу

    Тарасова прокомментировала помолвку Медведевой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости