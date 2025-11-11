Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:30, 11 ноября 2025Мир

TRUMP примет участие в выборах в Европарламент

Politico: Партия, названная в честь Трампа, будет избираться в Европарламент
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mark Makela / Reuters

Новая бельгийская партия TRUMP, названная в честь президента США Дональда Трампа, будет избираться в Европарламент в 2029 году. Об этом пишет Politico.

По данным издания, название партии представляет собой аббревиатуру и расшифровывается как Tous Réunis pour l'Union des Mouvements Populistes. С французского языка полное название переводится как «Объединение за Союз популистских движений». При этом аббревиатура, в точности повторяющая английское написание фамилии американского лидера, также не случайна.

«Дональд Трамп — абсолютный символ популизма. Он воплощает все, за что мы выступаем», — подчеркнул основатель партии TRUMP Сальваторе Никотра.

Ранее президент Сирии Ахмед аш-Шараа рассказал, что Трамп подарил ему кепку с известным политическим лозунгом Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой», MAGA).

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено об ударе возмездия за попытку ГУР угнать российский МиГ-31 с «Кинжалом»

    Свидетелям по делу о бесследно пропавшей в российской тайге семье провели полиграф

    P. Diddy стал помощником тюремного священника

    В зоне СВО заметили «седовласый» танк

    Двое россиян доверились камерунцу в проведении секретного ритуала

    ЦСКА расторг контракт с канадским хоккеистом

    В Кремле рассказали об интересе в подробностях переговоров Трампа и Токаева

    В Кремле ответили на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Трампа

    В России раскрыли место запуска украинских БЭК по Туапсе

    Появились подробности о ходе взятия под контроль Купянска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости