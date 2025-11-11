TRUMP примет участие в выборах в Европарламент

Politico: Партия, названная в честь Трампа, будет избираться в Европарламент

Новая бельгийская партия TRUMP, названная в честь президента США Дональда Трампа, будет избираться в Европарламент в 2029 году. Об этом пишет Politico.

По данным издания, название партии представляет собой аббревиатуру и расшифровывается как Tous Réunis pour l'Union des Mouvements Populistes. С французского языка полное название переводится как «Объединение за Союз популистских движений». При этом аббревиатура, в точности повторяющая английское написание фамилии американского лидера, также не случайна.

«Дональд Трамп — абсолютный символ популизма. Он воплощает все, за что мы выступаем», — подчеркнул основатель партии TRUMP Сальваторе Никотра.

Ранее президент Сирии Ахмед аш-Шараа рассказал, что Трамп подарил ему кепку с известным политическим лозунгом Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой», MAGA).