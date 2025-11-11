Мир
Президент Сирии рассказал о неожиданном подарке Трампа

Аш-Шараа рассказал, что Трамп подарил ему кепку MAGA за 55 долларов
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото:Saudi Press Agency / Handout / Reuters

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа рассказал, что во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме американский лидер подарил ему кепку с известным политическим лозунгом Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой», MAGA). Об этом сообщает портал Ynet.

Сирийский лидер заявил, что намерен забрать ее с собой в Сирию. При этом отмечается, что в официальном магазине главы Белого дома такие кепки продаются за 55 американских долларов.

Ранее встречу Трампа с бывшим джихадистом аш-Шараа объяснили необходимостью «теплых объятий». По данным Sky News, США считают, что Аш-Шараа как глава переходного правительства «имеет наибольшие шансы сохранить целостность Сирии и не допустить ее скатывания к гражданской войне».

10 ноября США смягчили санкции в отношении Сирии. Вашингтон разрешил транспортировать в Сирию большинство произведенных в США базовых товаров гражданского назначения. Кроме того, отныне не требуется лицензия от Минфина на передачу Дамаску программного обеспечения и технологий.

