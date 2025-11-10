Мир
Встречу Трампа с бывшим джихадистом объяснили необходимостью «теплых объятий»

Sky News о встрече Трампа и Аш-Шараа: США готовы предложить Сирии теплые объятия
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Tasos Katopodis / Getty Images

Встреча американского лидера Дональда Трампа с новым президентом Сирии, бывшим членом «Аль-Каиды» и главой исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ и «Аль-Каида» запрещенные в России террористические организации) Ахмедом Аш-Шараа продиктована необходимостью снять с республики статус изгоя. Такое объяснение дал британский телеканал Sky News.

По данным Sky News, США считают, что Аш-Шараа как глава переходного правительства «имеет наибольшие шансы сохранить целостность страны и не допустить ее скатывания к гражданской войне».

«Именно поэтому они (Соединенные Штаты — прим. «Ленты.ру») склонны предложить ей (Сирии — прим. «Ленты.ру») свою поддержку и теплые объятия», — сказано в публикации.

Телеканал обратил внимание, что Вашингтон, поддерживая нового сирийского лидера, надеется на его отказ от своего радикального джихадистского прошлого и объединение страны.

«Это рискованно, но в случае успеха это может изменить роль Сирии в регионе, превратив ее из врага США в сильного регионального союзника», — считает Sky News.

Ранее Аш-Шараа опубликовал в своих социальных сетях видео, на котором он играет в баскетбол с главой Центрального командования США (CENTCOM) адмиралом Брэдом Купером и командующим международной коалицией в Сирии и Ираке генералом Кевином Ламбертом.

Спецпредставитель США по Сирии Том Баррак заявил, что в ходе предстоящего визита в Белый дом Дамаск подпишет соглашение о присоединении к международной коалиции против «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация) во главе с Вашингтоном.

