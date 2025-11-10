Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:50, 10 ноября 2025Мир

Иностранный лидер совершит исторический визит в Белый дом

Лидер Сирии аш-Шараа совершит исторический визит, посетив Белый дом
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Сирийский лидер Ахмед аш-Шараа прибудет в Вашингтон, тем самым совершив исторический визит. Об этом заявил глава МИД страны Асаад аш-Шибани, его слова приводит Al Jazeera.

«Это будет историческое событие. Это первый визит сирийского лидера в Белый дом более чем за 80 лет. На повестке дня будет много вопросов для обсуждения, начиная с отмены санкций и открытия новой главы в отношениях между двумя государствами. Мы хотим установить очень прочное партнерство с США», — отметил глава сирийского внешнеполитического ведомства.

Спецпредставитель США по Сирии Том Баррак также заявил, что в ходе этого визита Дамаск подпишет соглашение о присоединении к международной коалиции против «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация) во главе с Вашингтоном.

Ранее аш-Шараа опубликовал в своих социальных сетях видео, на котором он играет в баскетбол с главой Центрального командования США (CENTCOM), адмиралом Брэдом Купером и командующим международной коалицией в Сирии и Ираке, генералом Кевином Ламбертом.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украина будет бороться». Залужный высказался о капитуляции Киева и призвал тщательнее обучать переговорщиков

    Названо условие отправки европейских войск на Украину

    Алаудинов ответил на обвинения спецназа «Ахмат» в «тиктокерстве»

    Зеленский раскрыл роль британского короля в примирении с Трампом

    Стало известно о наступлении ВС России на востоке Купянска

    Сиденья пассажиров лучшей в мире авиакомпании намокли в небе

    Иностранный лидер совершит исторический визит в Белый дом

    Уличную певицу Наоко задержали после третьего ареста в российском регионе

    После угроз убийством Ларисе Долиной возбудили дело

    Собчак заметили в украшении за 16 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости