Иностранный лидер совершит исторический визит в Белый дом

Лидер Сирии аш-Шараа совершит исторический визит, посетив Белый дом

Сирийский лидер Ахмед аш-Шараа прибудет в Вашингтон, тем самым совершив исторический визит. Об этом заявил глава МИД страны Асаад аш-Шибани, его слова приводит Al Jazeera.

«Это будет историческое событие. Это первый визит сирийского лидера в Белый дом более чем за 80 лет. На повестке дня будет много вопросов для обсуждения, начиная с отмены санкций и открытия новой главы в отношениях между двумя государствами. Мы хотим установить очень прочное партнерство с США», — отметил глава сирийского внешнеполитического ведомства.

Спецпредставитель США по Сирии Том Баррак также заявил, что в ходе этого визита Дамаск подпишет соглашение о присоединении к международной коалиции против «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация) во главе с Вашингтоном.

Ранее аш-Шараа опубликовал в своих социальных сетях видео, на котором он играет в баскетбол с главой Центрального командования США (CENTCOM), адмиралом Брэдом Купером и командующим международной коалицией в Сирии и Ираке, генералом Кевином Ламбертом.