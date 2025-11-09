Мир
10:55, 9 ноября 2025

Генерал и адмирал США поиграли с сирийским президентом

aif.ru: Визит президента Сирии в США начался с игры в баскетбол
Кирилл Луцюк

Кадр: @ahmad.hussein.alsharaa

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа опубликовал в своих социальных сетях видео, на котором он играет в баскетбол с главой Центрального командования США (CENTCOM), адмиралом Брэдом Купером и командующим международной коалицией в Сирии и Ираке, генералом Кевином Ламбертом. Об этом сообщило aif.ru.

Как заявил сирийский руководитель, они немного «побросали мяч». В конце матча аш-Шараа пожал руку командующему международной коалицией и похлопал того по плечу.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН отменил санкции против президента Сирии Ахмеда Аш-Шараа. Кроме того, рестрикции сняли с министра внутренних дел Анаса Хаттаба.

Проект резолюции о снятии санкций в Совбез ООН внесли Соединенные Штаты.

