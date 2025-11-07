Совбез ООН отменил санкции против одного лидера

СБ ООН отменил санкции против президента Сирии Аш-Шараа

Совет Безопасности (СБ) ООН отменил санкции против президента Сирии Ахмеда Аш-Шараа. Об этом сообщается на официальном сайте Совбеза.

«Совет Безопасности в четверг принял резолюцию об исключении переходного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба из-под санкций», — утверждается в публикации.

Санкционные ограничения против Аш-Шараа были введены в связи с тем, что он руководил группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России), взяв псевдоним Абу Мухаммад аль-Джулани.

5 ноября США внесли в СБ ООН проект резолюции о снятии санкций с Аш-Шараа перед его встречей с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится 10 ноября.