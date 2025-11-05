Мир
09:32, 5 ноября 2025

США захотели снять санкции с одного мирового лидера

Reuters: США захотели снять санкции с президента Сирии Аш-Шараа
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Соединенные Штаты внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции о снятии санкций с президента Сирии Ахмеда Аш-Шараа перед его встречей с американским коллегой Дональдом Трампом в понедельник, 10 ноября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий документ.

Сообщается, что проект предусматривает также снятие санкций с главы МВД Сирии Анасса Хаттаба. Для принятия инициативы необходимо не менее девяти голосов «за» и отсутствие вето со стороны постоянных членов Совбеза ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании.

При этом The Wall Street Journal (WSJ) отмечает, что администрация Трампа надеется укрепить позиции сирийского лидера перед его визитом в Белый дом, добившись отмены ключевого закона о санкциях, действовавшего с 2019 года. При этом в Конгрессе США сохраняются опасения, что ослабление давления на Дамаск может привести к укреплению влияния радикальных сил в стране.

15 октября президент России Владимир Путин провел переговоры с лидером Сирии Ахмедом Аш-Шараа, прибывшим в Москву с официальным визитом.

