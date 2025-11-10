Мир
21:50, 10 ноября 2025Мир

США смягчили санкции против Сирии

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США смягчили санкции в отношении Сирии. Об этом говорится в релизе американского Минфина, документ опубликован на сайте ведомства.

Вашингтон разрешил транспортировать в Сирию большинство произведенных в США базовых товаров гражданского назначения. Кроме того, отныне не требуется лицензия от Минфина на передачу Дамаску программного обеспечения и технологий.

Кроме того, США продолжат «переоценку статуса Сирии как "государства — спонсора терроризма"».

7 ноября Совет Безопасности (СБ) ООН отменил санкции против президента Сирии Ахмеда Аш-Шараа. Рестрикции против него были введены в связи с тем, что он руководил группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России) под псевдонимом Абу Мухаммад аль-Джулани.

