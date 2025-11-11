Бывший СССР
Украинский «Энергоатом» ответил на обвинения в коррупции

Украинский «Энергоатом» созвал специальное заседание после обвинений в коррупции
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: НАБУ

Украинская национальная атомная энергогенерирующая компания (НАЭК) «Энергоатом» прокомментировала обыски Национального антикоррупционного бюро республики (НАБУ), организованные в связи с коррупционными схемами его сотрудников. Об этом компания написала в своем Telegram-канале.

«Совет созовет специальное заседание, чтобы всесторонне оценить ситуацию и определить соответствующие действия», — указано в сообщении.

Отмечается, что действия будут включать в себя инициирование независимой внутренней проверки и комплексные оценки процедур и систем контроля компании.

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины заключил под стражу экс-руководителя компании БК КБР Дмитрия Нестерука. Он стал фигурантом дела о хищении 100 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов) у «Энергоатома».

