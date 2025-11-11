Интернет и СМИ
15:24, 11 ноября 2025Интернет и СМИ

В одном российском регионе ввели бессрочные ограничения на мобильный интернет

В районах Ульяновской области ограничили мобильный интернет до окончания СВО
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В некоторых районах Ульяновска и Ульяновской области ввели бессрочные ограничения на работу мобильного интернета. Об этом сообщает информационный портал «Улправда», ссылаясь на заявления правительства региона.

«Начнем с главного: мобильный интернет отключают по решению именно федеральных властей. Причем не только в Ульяновске — по всей России вблизи объектов специального назначения», — говорится в заявлении властей российского региона. В правительстве добавили, что карты отключений мобильного интернета не публикуются из соображений безопасности.

Министр цифрового развития Ульяновской области Олег Ягфаров подчеркнул, что неизвестно, когда ограничения будут сняты. По его словам, если регион не получит распоряжений от федеральных властей, то мобильный интернет в некоторых районах Ульяновской области не будет работать до конца специальной военной операции (СВО).

Временные отключения мобильного интернета начались в России перед Днем Победы. В ночь на 7 мая сетью не могли воспользоваться жители более чем 30 российских регионов из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Свежая Россия
