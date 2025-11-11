Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:53, 11 ноября 2025Силовые структуры

В Верховном суде России начались изменения

Краснов назначил Груниса главой управления международного сотрудничества ВС РФ
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Верховный суд РФ / ТАСС

Председатель Верховного суда (ВС) России Игорь Краснов решил укрепить и развивать международно-правовое сотрудничество российской судебной системы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Краснов назначил начальником управления международного сотрудничества Верховного суда России генерала Дениса Груниса. Кроме того, другими приказами в этом управлении был упразднен отдел протокола, а отдел международного права перевели в соответствующее подразделение ВС из управления систематизации законодательства и анализа судебной практики.

По данным издания, после начала специальной военной операции (СВО), междунарожно-правовые связи России со многими странами свернули. Отмечается, что это приостановило обмен информацией между правоохранительными органами и эсктрадицию.

Ранее сообщалось, что ряд высокопоставленных сотрудников Генпрокуратуры намерены получить судейскую мантию и перейти на работу в Верховный суд (ВС) России вслед за Игорем Красновым, который с поста генпрокурора ушел на должность председателя высшей судебной инстанции страны.

Среди них помощник по особым поручениям генпрокурора Денис Грунис, который, очевидно, получит аналогичную должность в ВС.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уровень смертности почти 100 процентов». В ВСУ вспыхнула болезнь времен Первой мировой. Почему в ее распространении винят дроны?

    На Западе рассказали об экспортном успехе Ми-38Т

    Музыкант уличной группы «Стоптайм» получил еще одно наказание

    Лавров связал вступление Прибалтики в ЕС с ростом русофобии

    Жители Подмосковья пожаловались на повреждения квартир при обрушении спорткомплекса

    Противника Эрдогана захотели приговорить к 2352 годам тюрьмы

    Российские маркетплейсы взяли на себя дополнительные обязательства

    Лавров раскрыл детали ноты для США с требованиями по Украине

    Россиянам раскрыли стоимость отдыха на море на Новый год

    Лавров обратился с призывом к Евросоюзу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости