В Верховном суде России начались изменения

Краснов назначил Груниса главой управления международного сотрудничества ВС РФ

Председатель Верховного суда (ВС) России Игорь Краснов решил укрепить и развивать международно-правовое сотрудничество российской судебной системы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Краснов назначил начальником управления международного сотрудничества Верховного суда России генерала Дениса Груниса. Кроме того, другими приказами в этом управлении был упразднен отдел протокола, а отдел международного права перевели в соответствующее подразделение ВС из управления систематизации законодательства и анализа судебной практики.

По данным издания, после начала специальной военной операции (СВО), междунарожно-правовые связи России со многими странами свернули. Отмечается, что это приостановило обмен информацией между правоохранительными органами и эсктрадицию.

Ранее сообщалось, что ряд высокопоставленных сотрудников Генпрокуратуры намерены получить судейскую мантию и перейти на работу в Верховный суд (ВС) России вслед за Игорем Красновым, который с поста генпрокурора ушел на должность председателя высшей судебной инстанции страны.

Среди них помощник по особым поручениям генпрокурора Денис Грунис, который, очевидно, получит аналогичную должность в ВС.