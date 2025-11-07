В руководстве Генпрокуратуры России начались кадровые перестановки

Путин уволил ряд высокопоставленных сотрудников Генпрокуратуры России

В руководстве Генпрокуратуры (ГП) России начались кадровые перестановки после смены руководителя надзорного ведомства. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, ряд высокопоставленных сотрудников ГП намерены получить судейскую мантию и перейти на работу в Верховный суд (ВС) России вслед за Игорем Красновым, который с поста генпрокурора ушел на должность председателя высшей судебной инстанции страны.

Среди них помощник по особым поручениям генпрокурора Денис Грунис, который, очевидно, получит аналогичную должность в ВС. Он в ГП занимался международным сотрудничеством, участвуя в процессах против России в других странах и вопросами экстрадиции обвиняемых.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина также уволены два заместителя начальника главного управления кадров ГП Сергей Иванов и Сергей Орлов. Они, вероятно, последуют за руководителем главка Валерием Войновым, который ожидает утверждения в должности прокурора Воронежской области.

Из ГП ушел начальник управления физической защиты и обеспечения безопасности Николай Козырев, его должность займет человек из команды нынешнего генпрокурора Александра Гуцана.

5 ноября сообщалось, что Путин встретился в Кремле с председателем Верховного суда России Игорем Красновым.