Силовые структуры
20:01, 5 ноября 2025

Путин провел встречу с председателем Верховного суда России

Путин встретился с председателем Верховного суда России Красновым
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с председателем Верховного суда (ВС) России Игорем Красновым. Об этом сообщает ТАСС.

Российский президент поздравил Краснова с утверждением на новый пост, а также поблагодарил за защиту прав граждан. Он также заявил, что доверие людей к государству основано на доверии к судам.

24 сентября Совет Федерации назначил Краснова на пост председателя ВС России. В тот же день Владимир Путин освободил его от должности генпрокурора страны, которую Краснов занимал до нового назначения.

На новом посту Краснов заявил о начале жесткой работы по пресечению любых попыток коррупции в судебной системе.

