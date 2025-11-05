Путин провел встречу с председателем Верховного суда России

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с председателем Верховного суда (ВС) России Игорем Красновым. Об этом сообщает ТАСС.
Российский президент поздравил Краснова с утверждением на новый пост, а также поблагодарил за защиту прав граждан. Он также заявил, что доверие людей к государству основано на доверии к судам.
24 сентября Совет Федерации назначил Краснова на пост председателя ВС России. В тот же день Владимир Путин освободил его от должности генпрокурора страны, которую Краснов занимал до нового назначения.
На новом посту Краснов заявил о начале жесткой работы по пресечению любых попыток коррупции в судебной системе.