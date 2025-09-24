Силовые структуры
Опубликованы указы Путина по Краснову

Путин включил Краснова в комиссию по судьям и освободил от поста главы ГП
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ/ РИА Новости

Президент России Владимир Путин включил нового председателя Верховного суда России Игоря Краснова в состав комиссии по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вступает в силу со дня его подписания, 24 сентября. Этим же указом исключена из состава комиссии предшественница Краснова на посту главы высшей судебной инстанции Ирина Подносова.

Также президент своим указом освободил Краснова от должности генпрокурора России, которую он занимал до нового назначения.

Совет Федерации назначил его на шесть лет. Он уже пообещал разобраться с эффективностью использования клеток и стеклянных аквариумов для подсудимых в судах.

Также Краснов заявил, что возвращение смертной казни в России невозможно, позиция государства в этом вопросе окончательна и основана на фундаментальных решениях Конституционного суда России.

Вместе с тем он считает, что судебная система страны нуждается в дальнейшем развитии. Необходима, по его словам, донастройка информационных систем с целью защиты от незаконных проникновений.

    Все новости