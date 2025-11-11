Наука и техника
12:35, 11 ноября 2025Наука и техника

В зоне СВО заметили «седовласый» танк

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Архивное фото. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Очередной российский «танк-еж» с антидроновой защитой из расплетенных металлических тросов заметили в зоне СВО. На фотографию машины обратила внимание «Российская газета».

На снимке виден танк, модель которого невозможно определить под большим количеством защитных конструкций. Из-за характерного цвета стальной проволоки танк назвали «седовласым». Стальными «волосами» прикрыли корпус и башню боевой машины.

Также танк получил систему радиоэлектронной борьбы для нейтрализации дронов и камеру на башне, которая обеспечивает экипажу обзорность. Машину запечатлели с тяжелым катковым минным тралом ТМТ-С. Устройство оснащено электромагнитной приставкой для нейтрализации мин с неконтактными магнитными взрывателями.

В октябре Telegram-канал «Черные гусары» сообщил, что технику ВСУ также начали превращать в «ежей». Автор обратил внимание на ролик, демонстрирующий уничтожение бронетранспортеров M113 с кустарной защитой.

В том же месяце боец группировки войск «Днепр» с позывным Шпагат сообщил, что боевые машины десанта БМД защищают от дронов при помощи «дредов» из стальных тросов.

