Женщинам указали на тревожные внешние изменения в интимной зоне

Акушер-гинеколог Альфия Сугурова перечислила женщинам внешние изменения в интимной зоне, которые должны стать поводом обратиться к врачу. Ее слова приводит издание UfacityNews.

Прежде всего, по словам врача, насторожить должно изменение выделений: появление желтых, зеленых, серых, творожистых выделений с неприятным, резким запахом (рыбный, гнилостный). Кроме того, за медицинской помощью нужно обратиться, если появились зуд, жжение, раздражение в области влагалища и вульвы.

Указывать на проблемы с интимным здоровьем, как отметила Сугурова, могут покраснение, отек, сыпь, язвочки, пузырьки на коже и слизистой половых органов, а также боль или дискомфорт во время полового акта. Также не стоит игнорировать кровотечения вне менструации, особенно после полового акта, появление любых новообразований, например, бородавок, кондилом, уплотнений.

Специалистка объяснила, что все эти симптомы могут сигнализировать о воспалительных заболеваниях (вагинит, кольпит), инфекциях, передающихся половым путем или предраковых состояниях. В связи с этим при их появлении нужно как можно скорее обратиться к врачу, чтобы установить точный диагноз и назначить адекватную терапию.

