Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:00, 11 ноября 2025Забота о себе

Женщинам указали на тревожные внешние изменения в интимной зоне

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Mariia Boiko / Shutterstock / Fotodom

Акушер-гинеколог Альфия Сугурова перечислила женщинам внешние изменения в интимной зоне, которые должны стать поводом обратиться к врачу. Ее слова приводит издание UfacityNews.

Прежде всего, по словам врача, насторожить должно изменение выделений: появление желтых, зеленых, серых, творожистых выделений с неприятным, резким запахом (рыбный, гнилостный). Кроме того, за медицинской помощью нужно обратиться, если появились зуд, жжение, раздражение в области влагалища и вульвы.

Указывать на проблемы с интимным здоровьем, как отметила Сугурова, могут покраснение, отек, сыпь, язвочки, пузырьки на коже и слизистой половых органов, а также боль или дискомфорт во время полового акта. Также не стоит игнорировать кровотечения вне менструации, особенно после полового акта, появление любых новообразований, например, бородавок, кондилом, уплотнений.

Материалы по теме:
Электрошок, заговор и лук вместо яблок. Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
Электрошок, заговор и лук вместо яблок.Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
15 декабря 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Специалистка объяснила, что все эти симптомы могут сигнализировать о воспалительных заболеваниях (вагинит, кольпит), инфекциях, передающихся половым путем или предраковых состояниях. В связи с этим при их появлении нужно как можно скорее обратиться к врачу, чтобы установить точный диагноз и назначить адекватную терапию.

Ранее репродуктолог Майкл Кэрролл и иммунолог Сами Бехна заявили, что некоторые виды аллергии делают секс опасным для здоровья занятием. По словам Кэрролла, у 12 процентов женщин есть аллергия на сперму.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о прекращении финансирования Украины

    В зоне СВО заметили российский грузовик с корабельным орудием

    Неизвестные отрезали пенсионеру гениталии и сбросили его в колодец

    В Италии уличили Зеленского во лжи

    Россиян предупредили о максимальной активизации мошенников в один период

    В Госдуме выступили за увеличение выплат к пенсии в два раза

    Над двумя российскими городами прозвучала серия взрывов

    Бывшая сторонница Трампа ответила на его критику

    По украинской энергетике нанесли массированный удар

    Фицо сделал мрачный прогноз по конфликту на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости