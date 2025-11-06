Названы делающие секс опасным для здоровья виды аллергии

Репродуктолог Майкл Кэрролл и иммунолог Сами Бехна утверждают, что некоторые виды аллергии делают секс опасным для здоровья занятием. Их слова приводит издание Euronews.

По словам Кэрролла, у 12 процентов женщин есть аллергия на сперму. Среди симптомов этого заболевания он назвал зуд, жжение и боль во влагалище, продолжающиеся на протяжении нескольких дней после полового акта. В более серьезных случаях дискомфортные ощущения распространяются на другие части тела, дополнительно возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом и даже анафилактический шок.

Аллергия также бывает на слюну партнера, предупредил Бехна. «Аллергическая реакция вызвана не самой слюной, а антигенами, присутствующими в ней. Она может возникнуть после контакта со слюной человека, употребившего аллергенный продукт или лекарство», — пояснил он. Кроме того, существует аллергия на пот, а именно на содержащийся в нем белок, добавил доктор.

Еще одной проблемой может стать аллергия на воду, поскольку перед сексом необходимо мыться, продолжил он. Проявляется она зудящими пузырьками на коже. Все перечисленные состояния лечатся избеганием провоцирующих факторов, заключил Бехна.

