Раскрыта польза орального секса для здоровья

Гинеколог и сексолог Манви Верма рассказала о пользе орального секса для здоровья. Ее слова цитирует издание Voi.

Врач указала, что согласно ряду исследований, оральный секс способствует повышению уровня мелатонина, который необходим для регуляции сна. Также, по ее словам, в организме вырабатывается больше окситоцина и эндорфина, которые дают ощущения спокойствия и счастья. «Здоровые сексуальные отношения, включая оральный секс, могут улучшить работу иммунной системы, улучшить кровообращение и помочь телу лучше расслабиться», — заявила она.

Верма добавила, что существует теория, согласно которой женщины, регулярно практикующие оральный секс, реже болеют раком молочной железы. Она уточнила, что эту версию выдвинули ученые Массачусетского технологического института, но пока у нее мало доказательств.

Хотя у орального секса есть преимущества для здоровья, гинеколог подчеркнула, что заниматься им необязательно. По ее словам, любая интимная близость приносит пользу только при благоприятных условиях, когда партнеры доверяют друг другу, а также когда в отношениях нет принуждения и агрессии.

