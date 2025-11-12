41-летняя учительница четырежды изнасиловала 15-летнего школьника

WLUK: В США 41-летняя учительница из Висконсина совратила 15-летнего ученика

В США арестовали учительницу лютеранской школы из штата Висконсин, которая совратила 15-летнего школьника. Об этом сообщает телеканал WLUK.

За решеткой оказалась 41-летняя Стефани Дженсен из города Фон-дю-Лак. Следствие установило, что женщина отправляла пострадавшему видео, на которых она была голой. Позже Дженсен четырежды изнасиловала ученика. В понедельник, 10 ноября, женщине предъявили более десятка обвинений по статьям, связанным с растлением малолетних.

Помимо прочего, следователям удалось выяснить, что Дженсен отправлял непристойные видео не только пострадавшему, но и другим ученикам. Администрация школы сразу же уволила учительницу и заявила о своем сотрудничестве с властями. На допросе Дженсен призналась в отправке видео, однако отрицает сексуальные отношения со школьником.

Ранее учительницу из американского штата Иллинойс арестовали за совращение ученика. Женщина сблизилась с подростком и несколько раз оставляла его ночевать у себя дома.