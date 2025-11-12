Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:00, 12 ноября 2025Из жизни

41-летняя учительница четырежды изнасиловала 15-летнего школьника

WLUK: В США 41-летняя учительница из Висконсина совратила 15-летнего ученика
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Fond du Lac County Jail

В США арестовали учительницу лютеранской школы из штата Висконсин, которая совратила 15-летнего школьника. Об этом сообщает телеканал WLUK.

За решеткой оказалась 41-летняя Стефани Дженсен из города Фон-дю-Лак. Следствие установило, что женщина отправляла пострадавшему видео, на которых она была голой. Позже Дженсен четырежды изнасиловала ученика. В понедельник, 10 ноября, женщине предъявили более десятка обвинений по статьям, связанным с растлением малолетних.

Помимо прочего, следователям удалось выяснить, что Дженсен отправлял непристойные видео не только пострадавшему, но и другим ученикам. Администрация школы сразу же уволила учительницу и заявила о своем сотрудничестве с властями. На допросе Дженсен призналась в отправке видео, однако отрицает сексуальные отношения со школьником.

Материалы по теме:
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022

Ранее учительницу из американского штата Иллинойс арестовали за совращение ученика. Женщина сблизилась с подростком и несколько раз оставляла его ночевать у себя дома.

Свежая Россия

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье ребенок подорвался на заминированных деньгах

    Стал известен способ восстановить нервную систему без таблеток

    Украинец ранил двух сотрудников ТЦК

    Временные ограничения ввели еще в двух аэропортах России

    Военкоры назвали цели ударов по Славянску и Краматорску

    41-летняя учительница четырежды изнасиловала 15-летнего школьника

    Женщина решила поэкспериментировать в постели и вызвала у мужа отвращение

    Песков рассказал о своей реакции на приветствие Токаева Трампу

    Раскрыты детали замаскированной под деньги бомбы в подмосковном Красногорске

    На Украине заявили о применении ВС России новой тактики ударов по энергетике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости